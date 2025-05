Flick annuncia: “Szczesny giocherà contro Inter e Real Madrid. Gavi sta bene”

04/05/2025 | 09:52:35

Il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa dopo la risicata vittoria contro il Valladolid in Liga, annunciando verso l’Inter: “Szczesny giocherà titolare sia in Champions League contro l’Inter sia contro il Real Madrid. Questo è il piano”. Poi il punto sui giocatori acciaccati: “Penso che Gavi stia bene, non credo sia un infortunio almeno lo spero. A fine gara ha detto che sta bene, ma domani vedremo”. Sul massiccio turnover: “Quando cambi così tanto la squadra ci sono cose che non funzionano come sempre, gli automatismi cambiano. Sono però contento e siamo riusciti a far risparmiare dei minuti ad alcuni giocatori in vista dell’Inter”.

FOTO: X Barcellona