Flick annuncia: “Neuer sarà il nostro portiere titolare, Nubel dovrà ancora crescere”

Intervistato da Kicker, Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato delle future gerarchie per la difesa della porta nel club bavarese: “Neuer è chiaramente il nostro numero 1, non cambierà nulla. – ha detto – Nubel lo sa bene, e sa anche che avrà la stessa fiducia di tutti gli altri. Vogliamo che migliori, ma è anche chiaro che contano le prestazioni. E in questo senso anche Ulreich ha fatto molto bene. Se uno gioca, vuol dire che è all’altezza e comunque ne discuto sempre con il mio staff.” Di conseguenza, in caso di rinnovo di Neuer, è molto probabile che il giovane Nubel venga ceduto in prestito per giocare con continuità.

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Bayern Munchen