Flick annuncia: “Lewandowski potrebbe esserci contro l’Inter”

02/05/2025 | 13:43:30

Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Valladolid, fondamentale per conquistare la Liga, e ha dato alcune interessanti indicazioni in vista del ritorno di Champions in casa dell’Inter. “Domani abbiamo una partita e dobbiamo vincerla. Se faremo una gara speciale contro il Valladolid, potrebbe cambiare la formazione titolare contro l’Inter. Su Lewandowski e Balde dobbiamo aspettare e vedere come procedono le cose giorno per giorno. Entrambi sono sulla strada giusta. Robert sta progredendo molto bene, meglio di quanto ci aspettassimo. È un grande professionista e lavora sodo per essere al 100 per cento, Lewandowski potrebbe tornare martedì”.

Foto: sito Barcellona