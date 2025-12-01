Flick annuncia: “Araujo non è pronto, è una situazione privata”

Alla vigilia di Barcellona-Atletico Madrid, il tecnico blaugrana Flick ha annunciato che Araujo non sarà della partita per motivi personali: “Ronald non è pronto, è una situazione privata e non voglio dire di più. Vi chiedo rispetto”. Stando a quanto ricostruito da Marca , gli agenti del giocatore si sono recati lunedì al centro sportivo del Barcellona per incontrare i dirigenti. L’obiettivo è chiaro: aiutare Araujo a riprendersi mentalmente da questa situazione. Lo stesso calciatore ha quindi chiesto al club di concedergli un periodo di tempo indefinito per riprendersi psicologicamente e la società ha accolto la richiesta.

Foto: Instagram Araujo

