Flick: “Allenare il Barcellona è un sogno che si è avverato. Mai provato nulla di simile”

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa contro il Valencia.

Queste le sue parole: “Valencia, valida per i quarti di finale di Copa del Rey: “Sarà completamente diversa rispetto al match di Liga. Daremo il massimo ma sarà tutto diverso. L’atmosfera, lo stadio, l’ambiente…”

Dani Olmo e Gavi: “Vedremo se Olmo entrerà nel secondo tempo. Gavi non è un’opzione per domani, secondo il protocollo. È bene che sia così, il colpo è stato duro”.

Frenkie de Jong ci sarà? “Abbiamo una partita domani e poi un’altra domenica. Torneremo alle tre o alle quattro del mattino, ho bisogno di tutti i giocatori. Frenkie è fantastico, e anche Casadó è meraviglioso. Non importa chi gioca, so che tutti daranno il massimo. Questo è ciò che conta”.

L’importanza di Dani Olmo: “Ha dimostrato in molte partite quanto sia importante per noi. È importante a centrocampo e in attacco, sa come controllare la palla ma dobbiamo prenderci cura di lui. Dobbiamo assicurarci che continui a giocare, dobbiamo vedere come si sente e adattarci. Non possiamo averlo in ogni partita ma sarà importante per le prossime”.

Sogni nel cassetto: “Molti sogni si sono realizzati, e uno di questi era allenare il Barça. È qualcosa di incredibile. Mi piace la città, è fantastica: il sole, il cibo, il clima…Siamo a febbraio e guardate la temperatura. Ma amo questo club e allenare questa squadra è fantastico. I giocatori sono unici, è davvero incredibile. Non ho mai sperimentato niente del genere”.

