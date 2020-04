Flick: “Al Bayern fare il double è obbligatorio, devi sempre aspirare al triplete”

Allenare il Bayern Monaco non è un’impresa facile. Infatti, tanti grandi allenatori, pur avendo vinto sia campioanto che Coppa di Germania, non sono riusciti ad entrare davvero nei cuori dei tifosi. Questo, Hansi Flick lo sa. “Al Bayern il double è sostanzialmente obbligatorio e tutti desiderano ardentemente fare il triplete. – ha dichiarato alla rivista ufficiale del club – Devi sempre aspirare a migliorare costantemente e ottenere il massimo dalle tue decisioni o abilità. Non mi esento da quello. Personalmente, cerco sempre di convincere le persone del mio team che sono migliori di me in determinate cose. Ciò può causare attriti, ma può anche portare ad un ulteriore sviluppo. Perché non dovrei coinvolgere i miei collaboratori, i miei più stretti confidenti, nei processi decisionali? Voglio dire: le opinioni sono obbligatorie e in un team valgono tutte allo stesso modo.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Bayern Munchen