Flick: “Abbiamo giocato come sappiamo. Rimaniamo con i piedi per terra, c’è un ritorno da giocare”

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato ad Amazon Prime Video dopo il 4-0 al Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “La cosa più importante per me è aver giocato come sappiamo giocare. Quando giochiamo in questo modo, facciamo gol”.

Adesso potete sognare in grande? “Rimaniamo con i piedi per terra, c’è ancora una partita da giocare che è la prossima”.

Le succede di pensare a quanto sia fortunato ad avere questi giocatori?

“Sono contento per tutti, sono dei grandi professionisti: si allenano bene e giocano bene, è il motivo per cui sono arrivati a questo livello”.

Foto: sito Barcellona