Flick: “Abbiamo bisogno di tutti fino alla fine. Credo nei miei giocatori”

21/03/2026 | 13:40:30

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Rayo Vallecano. Queste le sue parole:

“Joan Garcia? Può giocare già domani. Sono contento per lui della convocazione in nazionale. Abbiamo bisogno di tutti fino alla fine, e non sappiamo cosa succederà dopo. C’è tempo. C’è il Mondiale. Credo nei miei giocatori. Cancelo, Rashford, Gerard… ci danno qualità. E anche gli altri. Ne parleremo alla fine e vedremo cosa succederà. Ora non è il momento di dire ‘Voglio questo, non voglio quello’. Tutto può succedere. Il derby madrileno? Non so se la guarderò. Prima di tutto, dobbiamo vincere contro il Rayo, e non sarà facile… vedremo cosa succederà, per il resto non dipende da noi”.

Foto: X Barcellona