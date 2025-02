FLAMINGO, IL GIUSTIZIERE DELLA JUVE

Dopo Milan e Atalanta anche la Juventus esce di scena dai playoff di Champions League. Olanda batte Italia 2-0. Dopo il Feyenoord con il Milan, anche il PSV sconfigge la Juventus. E ora una della due olandesi sarà avversaria dell’Inter agli ottavi, sperando di evitare un clamoroso 3/3. Ma non pensiamoci ora. PSV che è riuscito a vincere ai supplementari, grazie alla rete del difensore centrale Ryan Flamingo. Una rete fortunata, frutta di un rimpallo tra Gatti e Di Gregorio in una mischia in area. Palla che è arrivata al difensore che solo soletto, a porta vuota, ha insaccato il gol qualificazione. Terzo gol in stagione, tutti e tre in Champions per questo ragazzo che con l’Italia ha anche avuto a che fare in passato, essendo transitato per le giovanili del Sassuolo, per poi tornare in Olanda nel 2022 dopo che fu, effettivamente scartato dal club neroverde. Una bella rivincita la sua con il calcio italiano che non aveva puntato su di lui, non meno di 3 anni fa.

Classe 2002, Flamingo è nato in una cittadina di 8.000 anime a Blaricum. E’ cresciuto nel settore giovanile di BFC Bussum e Almere City. Nel gennaio del 2021 Flamingo si trasferisce al Sassuolo, dove viene aggregato alla formazione Primavera. Inizialmente in prestito, viene successivamente riscattato dalla società neroverde. Nella stagione 2020-2021 del campionato Primavera, segna ben 14 reti, metà su calci di rigore, più 3 calcio di punizione, dimostrando comunque ottime doti balistiche da calcio da fermo e sui piazzati. Viene inserito nella formazione tipo della Primavera 2020-21, vince il premio come miglior difensore della stagione (segnare 14 gol non è da tutti).

La stagione 2021-22 è meno prolifica. Ma comunque il ragazzo si mette in luce, dimostrando di essere pronto, ormai a 20 anni, per il calcio professionistico. E infatti arriva la chance. Il 18 luglio 2022, viene ceduto in prestito per una stagione al Vitesse, in Eredivisie, tornando quindi nella sua olanda. Esordisce in campionato il 7 agosto, subentrando a Ferro al 78º minuto dell’incontro perso per 2-5 con il Feyenoord. Realizza tre reti nella massima divisione olandese, la prima il 27 agosto, nel pareggio per 2-2 contro l’RKC Waalwijk (che è il suo primo gol tra i professionisti), poi vincendo per 3-0 il 15 ottobre contro il Cambuur e l’ultima il 16 aprile 2023 battendo per 4-1 il NEC. Viene riscattato dal Vitesse. ma viene ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Utrecht, sempre in Eredivisie. Nella 2023-2024, segna il suo primo gol nella sconfitta per 5-1 contro il Feyenoord, sigla una rete in una partita molto combattuta contro l’Ajax vinta per 4-3, al termine della stagione ha collezionato 34 presenze e tre reti in campionato, l’ultima nel successo per 3-1 contro lo Sparta Rotterdam, viene poi riscattato dal club olandese, con cui firma un contratto quadriennale nell’estate 2024.

Ma è un riscatto che serve solo per incassare la cifra del trasferimento. Infatti, l’8 luglio 2024, viene acquistato a titolo definitivo dal PSV, sempre in Eredivisie, per nove milioni di euro, firmando un contratto quinquennale con il club di Eindhoven fresco campione d’Olanda. Debutta anche in Champions League, dove realizza in totale 3 gol (gli unici in stagione). La prima viene realizzata nel 4-0 contro il Girona, poi una importante nella vittoria per 3-2 ai danni della Stella Rossa, segna anche il gol del 3-1 contro la Juventus, che come detto, è valsa gli ottavi di finale agli olandesi.

Nel marzo del 2023, Flamingo riceve la sua prima convocazione con la nazionale Under-21 olandese, guidata da Erwin van de Looi, in vista delle amichevoli contro Norvegia e Repubblica Ceca. Ha esordito con gli Jong Oranje il 12 ottobre seguente, giocando da titolare l’incontro di qualificazione agli Europei del 2025 con la Georgia, vinto per 3-0. Ora è nel mirino della nazionale maggiore e spera in una convocazione a marzo.

Ryan Flamingo è un difensore centrale ben strutturato fisicamente, è abile nelle chiusure e bravo nell’anticipare gli avversari. Dotato di ottime doti tecniche e buona velocità, è in grado di avanzare palla al piede per impostare. Si dimostra anche un buon realizzatore, calciando principalmente con il destro, essendo il suo piede forte. Può essere schierato anche come mediano potendo esercitare il suo gioco difensivo anche a centrocampo. Freddo nei suoi interventi, usa bene il tackle, e combinando rapidità e lettura del gioco è forte nel contenere la manovra d’azione avversaria. E’ un ragazzo certamente che può assolutamente migliorare ancora molto, ora spera di poter esordire in Nazionale e poter continuare il suo sogno in Champions. Il giustiziere della Juventus e del calcio italiano che non hanno creduto su di lui solo 2 anni fa.

Foto: X PSV