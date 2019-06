Flamengo su Filipe Luis, il vicepresidente: “Dobbiamo rafforzare la squadra”

Un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e un rinnovo che ancora non arriva. Filipe Luis può lasciare l’Atletico Madrid e il suo futuro si deciderà nelle prossime settimane. Il terzino dei Colchoneros è un’opzione anche per il Barcellona, ma la tentazione è quella che arriva dal Brasile. Il vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz ha parlato in conferenza stampa: “La decisione non è solamente cambiare club, è cambiare vita. Ci ha chiesto un periodo di tempo e glielo abbiamo dato. Sappiamo che dobbiamo rafforzare ulteriormente la squadra”. Queste parole riportate dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, evidenziano come anche il Flamengo sia in contatto con il giocatore che vorrebbe definire il suo futuro prima dell’inizio della Coppa America.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid