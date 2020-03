Il presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, intervenuto a FOX Sport ha commentato le trattative per il rinnovo del tecnico Jorge Jesus: “Per me è quasi un Messi, direi. Per noi, rossoneri, è il Messi degli allenatori del mondo. Il Flamengo non può avere Messi, ci piacerebbe, ma non ne abbiamo le condizioni. Jesus ha il diritto di chiedere quanto vuole, ma raggiungeremo un accordo comune.”

Foto: Record