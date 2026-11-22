Flamengo campione del Brasile: decimo titolo, Danilo raggiunge quota 34 trofei

22/11/2026 | 10:32:47

Il Flamengo conquista il Brasileirão 2026 e si laurea campione per la decima volta nella propria storia. Il pareggio per 1-1 contro il Palmeiras, ottenuto al Nubank Parque di San Paolo, è sufficiente per assicurare matematicamente il titolo alla squadra di Leonardo Jardim con tre giornate d’anticipo. Una festa che coinvolge anche gli ex juventini Danilo e Alex Sandro, protagonisti della stagione rossonera. La gara si era complicata nel primo tempo, con Jhon Arias che aveva portato in vantaggio il Palmeiras all’11’. Nella ripresa, però, il Flamengo ha aumentato la pressione e trovato il gol decisivo al 75′ con Samuel Lino, bravo a finalizzare l’assist di Bruno Henrique. Il pareggio ha permesso ai carioca di salire a 80 punti, rendendosi irraggiungibili per il Palmeiras, fermo a 74. Per Danilo il successo ha un significato particolare: il difensore, titolare nella sfida decisiva, raggiunge quota 34 trofei conquistati in carriera. Anche Alex Sandro festeggia un nuovo titolo, aggiungendo un’altra soddisfazione al proprio percorso calcistico. Il Flamengo consolida così il proprio posto nella storia del calcio brasiliano, conquistando il secondo campionato consecutivo dopo quello del 2025 e confermando il dominio degli ultimi anni. Una stagione culminata con una festa speciale, proprio sul campo di una delle principali rivali.

foto: instagram Danilo