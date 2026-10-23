Fitz-Jim: “Mister Abate interpreta il calcio esattamente come me. Voglio segnare il più possibile”

23/10/2026 | 23:15:19

Kian Fitz-Jim commenta la vittoria contro il Monza, in cui ha trovato il primo gol con la maglia granata. Le parole a DAZN: “Non ho giocato le ultime due partite ed è stato difficile. Sono felice di aver giocato e segnato, ho sentito la fiducia di Abate. Il mister in questo momento aiuta tutta la squadra ed è lo stesso modo in cui io interpreto il calcio. Sono felice per chi mi ha preso al fantacalcio. Quest’anno spero di segnare il più possibile, non so il numero ma spero tanto”.

Foto: X Torino