Fisico possente e tecnica sopraffina: ecco Males, il baby gigante con l’Inter nel futuro

Nelle ultime ore vi abbiamo anticipato un colpo di prospettiva dell’Inter. Il club nerazzurro ha ormai chiuso l’operazione per Darian Males, gioiellino classe 2001 del Lucerna, passaporto svizzero ma origini serbe. Un gran fisico, circa 190 centimetri, Males può essere utilizzato sia come trequartista che come esterno offensivo, prevalentemente partendo da destra visto che ama convergere per sganciare il suo mancino di gran qualità.

Males nasce a Lucerna da genitori serbi e cresce nel club della sua città diventando uno dei prodotti del florido vivaio biancoceleste. Si fa notare per la prima volta nella stagione 17/18 quando segna 13 gol in 20 presenze tra l’U17 e l’U18 del club. La stagione successiva viene spesso aggregato alla squadra B (con la quale ha segnato diverse reti) che gioca nella quarta serie svizzera. Quest’anno è stato aggregato presto alla prima squadra con la quale ha giocato 18 volte, segnando 2 gol e fornendo anche 4 assist tra campionato e Coppa di Svizzera.

Un ragazzo di indubbie qualità tecniche, sa saltare l’uomo pur non essendo molto rapido a causa del suo fisico possente. Ma Males, oltre a una tecnica sopraffina, possiede anche un istinto per il gol e l’assist che lo rendono una costante minaccia per le difese avversarie. Caratteristiche che hanno stregato l’Inter, che pagherà una cifra leggermente inferiore ai 4 milioni per strapparlo al Lucerna (al quale era legato da un contratto fino al 2022). E poi il club nerazzurro – coma vi abbiamo già raccontato – lo manderà a Parma, a conferma degli eccellenti rapporti tra le due società. Nel futuro di Males, il baby gigante dal gol facile, ci sarà l’Italia.

