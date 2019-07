FISICO POSSENTE E TALENTO DA VENDERE: PAU LOPEZ, IL NUOVO MURO TRA I PALI DELLA ROMA

Pau Lopez è il nuovo portiere della Roma. L’estremo difensore spagnolo, come anticipato da Sportitalia lo scorso 10 giugno, è sempre stato la prima scelta di mister Fonseca per difendere i pali dei giallorossi. Atterrato nella giornata di ieri a Fiumicino, oggi sosterrà il primo allenamento con la maglia del suo nuovo club, un’opportunità alla quale era “impossibile dire di no”, ha dichiarato il giocatore della squadra capitolina.

Venticinque anni ancora da compiere, ma per lui già un’esperienza all’estero in Premier League. Cresciuto nella cantera dell’Espanyol e rientrato al club catalano dopo un anno da riserva al Tottenham, Pau Lopez ha raggiunto la definitiva consacrazione al Betis Siviglia. Nell’ultima Liga, infatti, il portiere nato a Girona e cresciuto all’ombra dei Pirenei si è messo in luce come uno dei migliori estremi difensori con 33 presenze, 47 gol subiti e 10 clean sheet conditi dalla vittoriosa trasferta di “San Siro” in Europa League che ha contribuito all’eliminazione del Milan dalla competizione europea.

Il costo totale del cartellino? 23,5 milioni di euro (più una percentuale della rivendita di Sanabria a cui la Roma ha rinunciato), col giocatore che ha firmato un contratto fino al 2024. Un vero e proprio affare per il club andaluso, che l’estate scorsa lo aveva ingaggiato a parametro zero dall’Espanyol. E una cifra nemmeno troppo elevata considerando le qualità tra i pali e nel gioco coi piedi del possente portiere spagnolo che lo scorso novembre ha esordito con la camiceta roja nel match contro la Bosnia Herzegovina del nuovo compagno di squadra Edin Dzeko.

È stato inoltre il primo portiere del Betis dopo Pepin ad esordire nella nazionale maggiore spagnola, di fatto legando per sempre il suo nome alla storia della squadra andalusa. Dopo gli avvicendamenti di Olsen e Mirante della scorsa stagione, e l’addio mai del tutto digerito di Alisson, la Roma di Fonseca ha finalmente un nuovo portiere da cui ripartire per blindare la porta giallorossa, è Pau Lopez.

