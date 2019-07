FISICO IMPONENTE E TANTA SOSTANZA: HERNANI, UN CENTROCAMPISTA BRASILIANO PER D’AVERSA

Dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di ieri, Hernani metterà presto la propria firma sul suo nuovo contratto con il Parma. Centrocampista brasiliano classe ’94, l’ex Zenit San Pietroburgo è oramai pronto a calcare i campi della massima serie italiana, dando ufficialmente inizio alla nuova avventura con i ducali. Un rinforzo importante per la linea mediana a disposizione del tecnico Roberto D’Aversa in vista della prossima stagione.

Nato a São Gonçalo do Sapucaí il 27 marzo 1994, Hernani Azevedo Júnior muove i primi passi nel mondo del pallone nelle giovanili dell’Atletico Paranaense. Dopo aver maturato la giusta esperienza, nel 2014 ecco il tanto atteso esordio con la prima squadra del club brasiliano, in occasione della sconfitta casalinga patita contro il Gremio. 1 solo minuto in campo per Hernani che, tuttavia, funge da vero e proprio crocevia per la sua carriera. Il giocatore si converte infatti lentamente in una pedina imprescindibile nello scacchiere tattico dei rossoneri, un elemento fondamentale nel centrocampo dell’Atletico. Saranno 79 le presenze da lui collezionate in 2 stagioni e mezzo in Brasile, 9 le reti messe a segno. Numeri importanti per un ragazzo che, nel frattempo, prosegue nel proprio processo di crescita. Numerosi club cominciano così a puntare il proprio mirino di mercato su di lui, ma è lo Zenit San Pietroburgo ad irrompere con decisione sul ragazzo e ad assicurarsi il suo prezioso ‘sì’ nel gennaio del 2017. Dopo tante difficoltà e solo 9 presenze totali nella seconda parte di stagione, Hernani decide tuttavia di accettare il trasferimento in prestito al Saint-Etienne. Saranno 19 le presenze da lui collezionate tra le fila del club francese, 4 le reti messe a segno. Numeri che sanciscono il suo salto di qualità. Di ritorno in Russia, Hernani riesce così a trovare maggiore continuità, rendendosi protagonista con 26 apparizioni totali nel corso dell’ultima stagione. Ora la nuova avventura con il Parma, club che ha deciso di affidargli le chiavi del proprio centrocampo. Un’occasione importante per Hernani che, all’età di 25 anni, potrebbe far registrare la propria definitiva esplosione.

Giocatore provvisto di buone qualità tecniche e di un fisico possente (188 centrimetri per 77 chilogrammi), Hernani è un centrocampista capace di recuperare un’ingente mole di palloni. Solitamente impiegato come mediano, il classe ’94 ha spesso ricoperto il ruolo di mezzala. Bravo nel far ripartire l’azione e nel servire con precisione i propri compagni, Hernani ama proporsi spesso in avanti, impensierendo i portieri avversari con delle buone conclusioni. Dopo le esperienze in Brasile, Francia e Russia, il Parma, come raccontato, ha deciso di puntare forte su di lui. Nuovi tifosi, un nuovo campionato, una nuova maglia: Hernani è pronto a mettere in mostra le proprie qualità nella nostra Serie A.