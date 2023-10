Fischer: “Sarà una gara difficile contro i campioni d’Italia, ma vogliamo portare via punti”

Alla vigilia del match contro il Napoli, l’allenatore dell’Union Berlino Urs Fischer alle 13 risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze del Training Center FC Union Berlin:

“Sarà è importante avere subito un’altra opportunità, abbiamo davanti un avversario difficile come i campioni d’Italia, serve fiducia ma gli ultimi risultati non sono stati positivi e ci manca l’autostima. Dobbiamo restare ottimisti e dobbiamo sapere che il calcio è anche divertimento. Affronteremo il Napoli nel modo giusto per portare via punti”.

Foto: sito Union Berlino