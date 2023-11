Fischer: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione e la fortuna ci ha premiati. Speriamo di esserci sbloccati”

Urs Fischer, tecnico dell’Union Berlino, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in casa del Napoli:

“Finalmente abbiamo fatto un’ottima prestazione, premiata anche da un risultato positivo. Abbiamo avuto un po’ di fortuna, ma la squadra ha dato tutto e ha difeso bene il pareggio. Volevamo raccogliere almeno un punto. Il Napoli ha giocato meglio di noi, ma negli ultimi minuti la partita era combattuta, poteva arrivare un gol sia da una parte che dall’altra. Sono contento perché abbiamo dato tutto, forse in fin dei conti questo punto ci sarà utile”.

“L’atmosfera nello spogliatoio non è ancora molto positiva, viste le 12 sconfitte di fila, ma dovevamo fare un piccolo passo, era importante dare un segnale. Sicuramente è importante aver mosso la classifica e aver fatto un punto. Non so a cosa servirà in Bundesliga, ma almeno la striscia negativa è finita e magari ci siamo sbloccati e può esserci utile anche in campionato“.

