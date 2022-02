Firmino, un colpo di genio in una stagione difficile

Non è stata una stagione fin qui semplice per Roberto Firmino. Da intoccabile del Liverpool a qualche passo indietro, rendimento non al top. Nessuno può discutere le sue qualità, ha 30 anni e una carriera davanti. Ma quando non rendi al 100 per 100 in qualsiasi club, figuriamoci in un top club, entri in discussione e rischi di perdere il posto. Nell’andata degli ottavi in casa dell’Inter l’ex titolare fisso è partito dalla panchina, quasi come se aspettasse il momento giusto per incidere. Quando è entrato, ha lasciato il segno come ai vecchi tempi: un colpo di testa da palla inattiva che è sembrata una genialata per prendere in contropiede l’avversario (Handanovic). Un colpo di spugna su una stagione ancora lunga e che ha regalato qualche ombra non attesa. Ma Firmino è sempre pronto per smentire qualsiasi sentenza e per ripristinare le gerarchie: la prodezza di San Siro è un punto di ripartenza.

Foto: Twitter Liverpool