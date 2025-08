Firenze saluta Celeste Pin: ai funerali presenti anche Antognoni e Pradè

01/08/2025 | 16:47:03

Firenze si è stretta attorno alla memoria di Celeste Pin, in un pomeriggio carico di emozione e dolore. I funerali dell’ex difensore viola si sono svolti nella Chiesa della Santissima Annunziata, nel cuore della città, alla presenza di numerosi tifosi e di tanti volti storici della Fiorentina. A rendere omaggio a Pin, scomparso improvvisamente nei giorni scorsi, c’erano Giancarlo Antognoni, che con lui condivise molte stagioni, e una nutrita delegazione del club gigliato, rappresentata dal direttore generale Alessandro Ferrari e dal ds Daniele Pradè. Numerosi anche gli ex compagni e colleghi, uniti in un dolore ancora vivo. Commoventi le parole di Ferrari, che ha portato simbolicamente la maglia regalata da Pin al club: “Non ci sono parole. Pensiamo alla sua famiglia, ai tifosi. Purtroppo nessuno di noi aveva capito il suo malessere”. Antognoni, visibilmente provato, ha ricordato l’uomo prima ancora che il calciatore: “È stato adottato da noi, era un ragazzo perbene. Lo abbiamo visto crescere. Quello che è successo è difficile da accettare, non ce lo aspettavamo. Firenze non lo dimenticherà”.

Foto: insta fiorentina