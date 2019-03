Firenze omaggia Astori: la sua fascia proiettata su Palazzo Vecchio

La città di Firenze omaggia Davide Astori nel giorno del primo anniversario della sua scomparsa. Il Comune toscano ha infatti deciso di ricordare l’ex numero 13 viola proiettando sulla facciata di Palazzo Vecchio, in Piazza della Signoria, la fascia da capitano DA13. Immagini bellissime per ricordare una persona, prima che un calciatore, che non se ne è mai davvero andato.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina