Firenze piange Hamrin: questa mattina i funerali dell’ex viola

Ultimo tributo, quest’oggi, da parte della città di Firenze nei confronti Kurt Hamrin, leggenda svedese della Fiorentina scomparso domenica scorsa all’età di 89 anni. L’ex attaccante dei viola, che ha legato un pezzo della sua carriera anche a Milan e Napoli, è stato salutato per l’ultima volta da una folla commossa alle ore 11:30 presso la chiesa di San Miniato, luogo in cui si è svolto il funerale. Alla cerimonia hanno preso parte molti ex giocatori ed addetti ai lavori della Fiorentina, ma delegati rappresentanti del club guidato da Commisso, oltre ad alcune personalità delle istituzioni comunali.

Foto: Twitter A.C. Fiorentina