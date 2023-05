Doppio Nico Gonzalez: 2-1 Fiorentina a Basilea, si va ai supplementari

La Fiorentina riequilibra batte 2-1 il Basilea e come all’anmdata al Franchim quando aveva perso, va a giocarsi ai supplementari per l’accesso alla finale di Conference League. I viola passano in vantaggio 1-0 in casa del Basilea, con un gol di testa di Nico Gonzalez al 35′. Un gol fondamentale che riequilibra il 2-1 del Franchi. Nella rioresa, arriva il pareggio degli svizzeri con Amdouni al 55′.

Ancora Nico Gonzalez al 72′, riporta la viola avanti, 2-1, pareggiando così i conti con l’andata.

Fiorentina e Basilea, quindi, ai supplementari, per accedere alla finale contro il West Ham.

Foto: twitter Fiorentina