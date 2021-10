Fiorentina, Vlahovic è tornato: sorrisi e autografi ai tifosi all’ingresso del centro sportivo

Dusan Vlahovic è tornato a Firenze dopo gli impegni con la Serbia e si è presentato regolarmente per l’allenamento, il primo dopo il no apparentemente definitivo al rinnovo con la Fiorentina. A raccontarlo è FirenzeViola.it, e in aggiunta riporta che il serbo si è fermato per un autografo ad un tifoso all’ingresso del centro sportivo. Una tifosa gli ha chiesto di continuare a dare il massimo finché ha la maglia viola addosso: Vlahovic ha risposto con un sorriso.