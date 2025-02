Avevamo rivelato la notizia di Zaniolo in direzione Fiorentina con un’esclusiva del 29 gennaio, poi confermata nei giorni seguenti. Come raccontato questa mattina, l’ormai ex Atalanta si sarebbe presentato in giornata a Firenze per le visite mediche, in corso in questo momento (insieme a Ndour, altro innesto viola). Nelle prossime ore la firma sul contratto e l’ufficialità.

Foto: Flavio Ognissanti