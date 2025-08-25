Fiorentina, visite mediche in corso per Piccoli

25/08/2025 | 12:00:54

Pochi passaggi separano Roberto Piccoli dalla Fiorentina. Il calciatore, classe 2001, è giunto in questi minuti all’interno della struttura medica a Firenze per sottoporsi ai consueti controlli medici fondamentali per apporre la firma sul contratto. Un trasferimento importante che andrà a rafforzare maggiormente un reparto offensivo già molto solido e una concreta opportunità di crescita per un giovane talento che cerca di affermarsi anche in nazionale. Nella passata stagione, l’attaccante nativo di Bergamo, ha confezionato 10 gol in 37 partite.

Foto: Instagram Piccoli