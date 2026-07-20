Fiorentina, Viery si presenta: “Mi chiamo così perché mio papà era fan di Bobo Vieri. Mi ispiro a Sergio Ramos”

20/07/2026 | 12:34:48

Il nuovo difensore della Fiorentina, il brasiliano Viery, acquistato dal Gremio per 17 milioni di euro bonus compresi, si presenta alla stampa quest’oggi.

Ecco le sue prime parole: “Prima di tutto ringrazio il presidente e i dirigenti che mi hanno portato qui e grazie al Gremio per avermi formato come persona e atleta”.

Sul ruolo in cui si trova meglio: “Sono cresciuto come terzino fino a 17 anni, poi mi sono accentrato. Posso giocare in entrambe le posizioni: da terzino sono più difensivo, da centrale mi spingo più avanti. Per me conta giocare e lo farò dove il mister vorrà”.

Sulla scelta della Fiorentina: “Ho capito che sarebbe stato un progetto molto buono, sta puntando molto sui giovani”.

Sulla pronuncia del cognome: “Come l’attaccante Vieri. Mio padre era un fan di Christian Vieri e per questo mi ha dato il suo nome”.

Sul giocatore a cui si ispira: “Mi ispiro a Sergio Ramos, le mie caratteristiche sono di difendere molto nell’uno contro uno e in campo dò tutto. Il giocatore della Fiorentina che mi ha ispirato in passato è stato Dunga, per aver giocato e allenato il Brasile”.

Sul rapporto con Grosso: “Mi ha detto quello che devo fare. Lui di calcio capisce molto e imparerò tanto da lui”.

Infine, sul sogno di indossare la casacca del Brasile e sul numero di maglia: “Tutti i giocatori sognano di giocare in Nazionale, darò il massimo in Europa per conquistare la maglia verdeoro. Indosserò la maglia numero 33”.

Foto: Instagram Fiorentina