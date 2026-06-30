Fiorentina: Viery è atterrato a Roma. Visite e poi la firma

30/06/2026 | 09:58:05

Viery, il primo colpo del mercato della Fiorentina, è atterrato all’aeroporto romano Fiumicino. La destinazione ora è Firenze, poi visite e firma sul contratto, che legherà il difensore brasiliano ai Toscani. Trattativa che per il classe 2003, ormai ex Gremio, si è chiusa intorno ai 17 milioni, un vero record per il club sudamericano. Attesa quindi in giornata l’ufficialità del trasferimento del primo colpo per Fabio Grosso.

Foto: Sito Gremio