Doppia cessione a titolo temporaneo per la Fiorentina. Come comunicato dal club viola, infatti, il classe 1998 Rafik Zekhnini è stato girato in prestito al Twente, mentre Martin Graiciar, classe 1999, giocherà in prestito allo Sparta Praga. In questo caso, il club ceco avrà il diritto di riscatto, ma la Fiorentina avrà la possibilità di riacquisto.