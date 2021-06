Fiorentina, la priorità è tenere Vlahovic. Oliveira, Guedes e Milik: ecco la verità

La Fiorentina è sul punto di definire l’operazione Sergio Oliveira per il centrocampo e ha puntato con forza Guedes per l’attacco. Chi si occupa di cose viola dovrebbe prestare la massima attenzione a queste situazioni per evitare di arrivare non troppo in ritardo. Dopo aver memorizzato che Gattuso era davvero in pole e che non era uscito fuori dai radar. Sergio Oliveira e Guedes sarebbero colpi di spessore e andrebbero commentati dando la precedenza, piuttosto che inseguire improbabili traiettorie. E infatti non si può spiegare, almeno oggi, questo presunto guizzo Milik accostato alla Fiorentina: ci siamo informati, al momento proprio nulla, soltanto un volo di fantasia. Semplicemente perché la Viola vuole blindare Vlahovic, non ha intenzione di cederlo, lavora per il contratto. E Milik non fa la riserva, neanche può essere adattabile in un eventuale 4-2-3-1, sarebbe una forzatura. E comunque se qualcuno lo avesse proposta, ora non sarebbe una priorità: a chi si occupa di cose viole e si concentra di Milik consigliamo di salire sul treno di Sergio Oliveira e su quello di Guedes.

Foto: Twitter Fiorentina