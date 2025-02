Fiorentina, trauma cranico per Kean. Il giocatore è in ospedale per accertamenti

Arriva il report medico della Fiorentina in merito alle condizioni di Moise Kean, uscito per infortunio a metà del secondo tempo durante la partita.

Questa la nota del club: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti”.

Foto: sito Fiorentina