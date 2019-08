Fiorentina tra obiettivi e speranze: gli aggiornamenti

Il mercato della Fiorentina non è sicuramente finito, arriverà almeno un colpo (se non due) prima del gong finale. Pradè si è tirato fuori dall’operazione De Paul, l’Udinese si aspettava di chiudere entro il weekend. Affare sfumato definitivamente? Vedremo nei prossimi giorni. Quella per Pedro, gioiello classe ’97 della Fluminense, è una trattativa che i media brasiliano avevano rilanciato circa un mese fa. Un profilo che piace molto, la Fiorentina ci sta lavorando e deve colmare un gap di 3-4 milioni. Sul taccuino della Viola c’è sempre il nome di Raphinha, il cui futuro dipende anche dalla possibile partenza dallo Sporting di Bruno Fernandes (proposto al Real). E Politano? L’Inter considera chiuso il mercato sia in entrata che in uscita, salvo clamorose sorprese, ecco perché il club nerazzurro per ora non apre la porta a un’eventuale cessione di Politano. Alla Fiorentina – come noto – l’ex Sassuolo piace da tempo, ma per ora la situazione è questa. E occhio anche a qualche possibile sorpresa per il reparto avanzato della Viola…