Fiorentina, torna Vanoli considerato inadeguato rispetto a Grosso

07/09/2026 | 13:45:57

Chi racconta che la Fiorentina ha contattato soltanto Paolo Vanoli per assegnargli l’eredità di Fabio Grosso è lo stesso che fino a ieri sera si era accorto di nulla. E che quindi dovrebbe restare in silenzio, fa soltanto caos per esprimere un giudizio (inutile) sull’argomento. Dalla notizia lanciata da Flavio Ognissanti (che qualche giorno fa aveva svelato le crepe nei rapporti tra Paratici e l’allenatore) è stato un passaparola, soprattutto un fantastico copia-incolla. Adesso Vanoli si appresta a tornare per quella che è una delle decisioni più contraddittorie degli ultimi 15 anni almeno nel mondo degli allenatori. La Fiorentina lo aveva ritenuto inadeguato rispetto a Grosso, lo ha richiamato pochi mesi dopo perché considera Grosso inadeguato rispetto a lui. Assurdo. La Fiorentina aveva evidenziato limiti strategici enormi nella vicenda Kean, il voto al mercato aveva perso consistenza rispetto alle prime operazioni che sembravano l’anticamera di un’estate felice. Ma la gestione delle situazioni più delicate vale molto più di un voto, puoi fare operazioni da 8 (noi abbiamo dato voti più bassi) ma se non sei capace di gestirle… Infatti, tra Kean e la vicenda allenatore la Fiorentina ha dimostrato di non essere all’altezza. Prima di richiamare Vanoli, ormai in arrivo, dovrebbe chiedergli scusa con un comunicato ufficiale per averlo considerato inadeguato rispetto a Grosso. Salvo poi pentirsene e fare macchina indietro pochissimi mesi dopo, all’interno di una superficialità strisciante e quindi di una programmazione inesistente.

Foto: X Fiorentina