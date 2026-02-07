Fiorentina-Torino, le curiosità: i granata sono l’unica squadra senza espulsioni a favore e contro

07/02/2026 | 18:25:42

Alle 20:45 il match tra Fiorentina e Torino.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 84 i precedenti a Firenze tra le due squadre: 42 vittorie viola, 31 pareggi e 11 successi granata.

-Solo il Verona ha subito più reti del Torino nella Serie A 2025/26.

-Il Torino è l’unica squadra della Serie A 2025/26 senza espulsioni nè a favore nè contro.

-Tra Paolo Vanoli e Marco Baroni sarà il terzo incontro ufficiale: 1 vittoria per il tecnico granata e 1 pareggio.

Foto: X Fiorentina