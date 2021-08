Allo stadio Artemio Franchi, il primo tempo di Fiorentina-Torino finisce 1-0 per la formazione guidata da Vincenzo Italiano. In rete Nico Gonzalez, neo acquisto dei toscani, che servito da Castrovilli al limite dell’area ha bucato la porta granata con un gran tiro. Superiorità netta da parte di Vlahovic e compagni, contro un Torino che ha totalizzato zero tiri verso la porta.

Foto: Twitter Fiorentina