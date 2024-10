Alle 21.00 scenderanno in campo Fiorentina e The New Saints per la prima giornata di Conference League. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

FIORENTINA: (4-2-3-1) Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi, Parisi; Mandragora, Adlì; Ikoné, Beltran, Sottil, Kouamé. ALL. Palladino.

NEW SAINTS (4-3-3): Roberts; Daniels, Davies, Bodenham, Redmond; Clark, Smith, Williams; Bradley, Wilson, Holden.

Foto: Instagram Fiorentina