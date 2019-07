Kevin Prince Boateng e la Fiorentina, una nostra esclusiva ormai in procinto di andare in porto. L’ormai ex centrocampista di Sassuolo, Barcellona e Milan pochi istanti fa ha terminato le visite mediche. Ora non resta che apporre la firma sul contratto che lo legherà al club viola. Montella è pronto ad abbracciare Boateng.

Foto: Fiorentina Instagram