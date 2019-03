Fiorentina, tegola Pjaca: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro

Brutta notizia in casa Fiorentina. Come comunicato dal club viola sul proprio profilo ufficiale il calciatore Marko Pjaca ha riportato, nell’allenamento di ieri, un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli esami strumentali svolti nella mattinata odierna hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a consulenza chirurgica per programmare il trattamento più opportuno.

Foto: Instagram Pjaca