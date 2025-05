Fiorentina sotto in casa del Betis all’intervallo: decide un gol di Ezzalzouli

01/05/2025 | 21:52:48

Concluso il primo tempo della gara tra Fiorentina e Betis Siviglia. I viola sono sotto 1-0 in casa degli andalusi, dopo una partenza sprint della compagine di casa.

Partenza strepitosa del Betis che assalta i viola. Al 7′ vantaggio dei biancoverdi. Palla in mezzo dove Ezzalzouli insacca. Rete convalidata dopo diversi minuti per controllare un eventuale fallo, per Oliver tutto ok. Al 22′, sfiora il gol la Fiorentina. Palla in mezzo, dove Gosens di testa sfiora la rete del pareggio. Alla mezz’ora, Fiorentina che perde Cataldi, al suo posto entra Adli. Gara ancora aperta, i viola ci provano ma al 45′ sono sotto 1-0 in casa del Betis.

Foto: X Betis