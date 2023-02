Fiorentina, Sottil è tornato ad allenarsi in gruppo

Arrivano buone notizie dal Centro Sportivo della Fiorentina: Riccardo Sottil è tornato ad allenarsi in gruppo. Infatti, come riportato dallo stesso calciatore su Instagram, il calciatore classe ’99 è tornato a svolgere la seduta sotto gli ordini di mister Vincenzo Italiano. Il calciatore manca dal campo dallo scorso 18 settembre a causa di un’ernia a disco che lo ha portato a sottoporsi a un intervento chirurgico durante la sosta per i Mondiali in Qatar. Adesso la Fiorentina può sorridere: Riccardo Sottil è tornato in gruppo. E chissà se non sarà già tra i convocati per la prossima sfida contro la Juventus.

Foto: Instagram Sottil