Fiorentina, silenzio stampa e ritiro fino a data da destinarsi

14/12/2025 | 18:35:48

La Fiorentina, dopo la sconfitta per 1-2 contro l’Hellas Verona e il conseguente peggioramento della propria situazione in classifica, ha deciso di dare il via al silenzio stampa. Con la squadra viola, scivolata a otto punti dalla zona salvezza, ha deciso di adottare misure più incisive. Il club viola ha infatti scelto di andare in ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi. Ricordiamo che la Fiorentina giocherà contro il Losanna il 18 dicembre in Conference League, il 21 la sfida contro l’Udinese, il 27 a Parma e il 4 gennaio contro la Cremonese.

Foto: logo Fiorentina