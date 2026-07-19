Fiorentina, si presenta Oulai: “Sono davvero felice di essere arrivato in questo leggendario club italiano. Posso crescere tanto”

19/07/2026 | 22:31:50

In casa Fiorentina, ha rilasciato le prime dichiarazioni il nuovo acquisto Oulai.

Le sue parole: “Sono davvero felice di arrivare in questo leggendario club italiano. Sono davvero contento, è motivo d’orgoglio per me arrivare in questo club. Questa è la ricompensa per tutto il lavoro svolto negli ultimi anni. Sono davvero impaziente, non vedo l’ora di allenarmi col gruppo. Voglio giocare, voglio solo giocare per dimostrare di cosa sono capace e per ripagare la fiducia che il direttore sportivo ha riposto in me. Sono davvero felice, sono senza parole. Il Viola Park è bellissimo, è davvero incredibile. Non ho mai visto un centro sportivo come questo. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare in questo centro sportivo.

Il mondiale? “Questa esperienza è stata davvero unica perché era il mio primo Mondiale con la mia nazionale. Ero davvero felice. Non siamo arrivati dove volevamo, ma è stato comunque bellissimo. Il mio ruolo preferito? Giocare da “numero sei” a centrocampo”.

Foto: sito Fiorentina