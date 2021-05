Fiorentina, show di Vlahovic in allenamento. Il video

Dusan Vlahovic attaccante della Fiorentina, ha deliziato la platea gigliata questo pomeriggio con un grande numero in allenamento. Il serbo si è dilettato in una giocata super, con un gol da dietro la linea di fondo campo. Giocata riuscita, come testimoniato dal video postato dalla Fiorentina su Twitter.

Vlahovic sarà uno dei protagonisti di questo mercato estivo, vista la sua ottima stagione in Serie A e che ora lo vede ambito da tanti grandi club.

Stop it Dusan. pic.twitter.com/qg5Pohd2oJ — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) May 20, 2021

Foto: Twitter Fiorentina