Fiorentina senza vittoria in sei gare: dopo la sosta la sfida con il Milan

06/10/2025 | 09:55:07

Continua il periodo negativo della Fiorentina: con la sconfitta di ieri, i viola hanno collezionato la loro terza battuta d’arresto in sei partite giocate. Le altre tre gare sono invece terminate in pareggio. La squadra toscana ha quindi conquistato finora soltanto 3 punti, una delle partenze peggiori nella storia del club, che ora si trova al 17º posto in classifica, a un passo dalla zona retrocessione.

Stefano Pioli dovrà ora sfruttare la sosta per ritrovare la giusta quadratura e uscire da questa situazione estremamente negativa. Il calendario, tuttavia, non sorride alla Fiorentina: il prossimo incontro di campionato sarà contro il Milan di Allegri, una squadra che finora si è dimostrata difensivamente solida e che occupa attualmente il terzo posto in classifica con 13 punti. Una sfida difficile, ma non impossibile per i toscani.

Foto: Instagram Pioli