Fiorentina, senti Zurkowski: “Voglio seguire le orme di Chiesa. So che…”

Szymon Zurkowski, futuro giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di firenzeviola.it soffermandosi sulla sua prossima avventura in Italia: “Adesso sono concentrato sul Gornik, perché dobbiamo salvarci in Ekstraklasa. Tuttavia non nascondo che penso già anche alla Fiorentina. So cosa mi aspetta in Italia: ogni giorno che passa sono consapevole che dovrò farmi trovare pronto per giocare in Serie A. Sono convinto che alla Fiorentina imparerò tantissimo. Vorrei seguire le orme dei giovani più forti che hanno vestito quella maglia, gente come Chiesa, Vecino o Simeone, ma per ottenere questo obiettivo devo allenarmi al massimo e avere voglia di migliorare di giorno in giorno”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina