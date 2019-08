Fiorentina, senti Toni: “Ribery ha ancora stimoli e farebbe la differenza”

La distanza tra l’offerta della Fiorentina e la richiesta di Franck Ribery è minima e il pubblico di fede viola già sogna il grande colpo. Dopo averlo invitato a unirsi alla squadra di Montella via social, Luca Toni ha parlato dell’importanza di una eventuale chiusura della trattativa ai microfoni di Lady Radio. Queste le parole di Toni, ex compagno di Ribery tra le fila del Bayern Monaco: “È un giocatore importante e ha ancora tanta voglia di giocare. Chi lo compra fa un affare. Cosa potrà essere decisivo? La volontà di una città e di una dirigenza di portarlo a tutti i costi. Ci vorrà anche un discreto stipendio perché è abituato a cifre importanti. Ma se metti tanti bonus lo puoi convincere facilmente: l’importante è metterlo al centro del progetto. È il giocatore giusto, di lui ti puoi fidare: è forte e sa quando scherzare e quando no. Poi è bello che quando l’ho sentito mi ha detto di avere ancora stimoli. È un acquisto che farebbe sognare una piazza intera. Con un Ribery che sta bene e ha voglia è un giocatore che fa la differenza. L’ha fatto in uno dei club più forti al mondo, non penso che in Serie A avrà problemi. Fa alzare la qualità della squadra, degli allenamenti e dei giovani: sarebbe un acquisto top“.

Foto: tzde