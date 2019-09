Fiorentina, senti Caceres: “Ora dobbiamo iniziare a fare punti. Chiesa? Mi ha sorpreso”

Martin Caceres, ultimo rinforzo in difesa della Fiorentina, si presenta in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Sono contento di essere a Firenze. È una città magnifica, una realtà che sta con la squadra. Venivo sempre da avversario, ma è un ambiente bellissimo. A livello personale posso dire che essere un jolly mi aiuta. Alla Fiorentina arrivo per fare bene, per aiutare come ho sempre fatto nella carriera. Chiesa? Sono rimasto sorpreso, sia da lui che Sottil. Anche Castrovilli, non sapevo chi fosse e che giocava in Serie B. Questi tre mi hanno sorpreso più di tutti, hanno qualità per far bene alla Fiorentina e nell’Italia. Chiesa è un bravo ragazzo, umile e tranquillo. Si è parlato tanto di lui, ma l’importante è che stia con la testa ben salda fino a che non arriverà il giorno che se ne deve andare, o finché rimane comunque. Deve solo fare bene. La squadra nelle ultime partite non ha fatto male, anzi. Ma ora dobbiamo iniziare a fare punti”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina