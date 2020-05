Fiorentina, senti Barone: “Castrovilli resta. Chiesa? Ecco con chi stiamo parlando”

Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina, ha parlato anche di mercato durante una diretta Instagram con la Gazzetta. Queste le sue considerazioni: “Qual è il calciatore che mi piacerebbe portare a Firenze? Al momento ho un giocatore in particolare, ma stiamo cercando un modo di portarlo a Firenze e quindi non si può dire. Il futuro di Chiesa e Castrovilli? Abbiamo 27 giocatori, un settore giovanile e non solo Gaetano e Federico. Anche Sottil è un talento emergente. Chiesa è un giocatore della Fiorentina, ci sono squadre che stanno bussando, altre che parlano inglese… Vediamo, al momento, dobbiamo finire il campionato e lui è molto concentrato a fare bene per noi. Castrovilli deve dare ancora tanto a noi ed al calcio italiano, ma lui rimarrà a Firenze”, ha chiuso Barone.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina