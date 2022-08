Fiorentina, sarà il Twente l’avversario ai playoff di Conference League

Sarà il Twente l’avversario ai playoff di Conference League della Fiorentina. Gli olandesi contenderanno un posto ai Viola per la qualificazione ai gironi, nei due match decisivi previsti il18 e il 25 agosto: gli olandesi hanno avuto la meglio nel doppio confronto coi serbi del Cukaricki: dopo il 3-1 dell’andata, la squadra allenata da Jans ha blindato la qualificazione vincendo 4-1 al ritorno in casa.

Ora la sfida alla Fiorentina. Andata a Firenze, ritorno in Olanda.

Foto: twitter Conference