Fiorentina-Salernitana, la risolve Jovic (2-1). Radonjic-Vlasic, il Torino stende la Samp (2-0)

Sono appena terminate le sfide delle 20.45 della quattordicesima giornata di Serie A. Al Franchi vince la Fiorentina 2-1 contro la Salernitana. Apre al 15′ con il gol di Bonaventura che sfrutta al meglio il cioccolatino di Ikoné. Vantaggio che poteva essere anche più ampio, ma Sepe è stato bravo a chiudere la porta. La ripresa riparte con il rullino del primo tempo, ma la viola spreca e, al primo tiro in porta, gli uomini di Nicola trovano il gol del pareggio con Dia dopo una grande triangolazione con Piatek. Girandola di cambi per Italiano, e proprio da uno di questi arriva il gol del vantaggio. All’82, Luka Jovic firma il 2-1 sulla Salernitana sfruttando un invito filtrante di Saponara. La Penna aveva inizialmente annullato, arriva la rettifica VAR: Jovic non è in fuorigioco e il gol è regolare. La Fiorentina trova la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni, non era mai successo durante la guida di Vincenzo Italiano. A Torino, invece, nessun problema per gli uomini di Juric che si rialzano e rifilano un 2-0 ad una Sampdoria sempre più in difficoltà. Un gol per tempo per i granata, Radonjic regala il vantaggio ai granata con una grande girata nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, invece, il 2-0 lo firma Nikola Vlasic in modo molto simile al compagno. Blucerchiati mai veramente pericolosi.

Foto: Instagram Jovic